شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن فازت مصر بتنظيم مؤتمر فيستا الدولى.. لجنة تفتيش البارالمبية الدولية تشيد بمنشآت العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت لجنة التفتيش الخاصة بمؤتمر Vista الدولى والتابعة للجنة البارالمبية الدولية والتى ضمت كلا من جوديس فإن دير و كاترينا كازانا ورافقتهم الدكتوره هبه حافظ مديرة المؤتمر بالقاهرة بمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وعبروا عن سعادتهم بروعة المبانى وجمال المنشآت الخاصة بالفنادق وقاعة المؤتمرات الدولية وكذا سهولة الطرق .

كما زاروا مقر اللجنه البارالمبية المصرية بمجمع حمامات السباحه باستاد القاهرة الدولى وكان فى استقبالهم الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الاداره والدكتوره هويدا مندى المدير التنفيذى

وقد عبرت كلا منهما عن قدرة مصر فى اخراج هذا المؤتمر العلمى الدولى بأفضل صوره واكدتا على أنه سيكون افضل نسخه تم تنظيمها فى تاريخ المؤتمر الذى سيحتفل بعيد ميلاده الثلاثين وستكون مصر هى أول دولة تنظم المؤتمر على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط .

وقد طلبت اللجنه التفتيشية أثناء زيارتها القيام بجولة سياحية فى بعض المناطق التى تشتهر بها القاهره والجيزه للوقوف على شكل البرنامج المتكامل الذى سيتم تنفيذه خلال إقامة المؤتمر فى الفترة من 31 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بحضور رئيس اللجنه البارالمبية الدولية وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية والشخصيات العامه وسيناقش المؤتمر الذى يحضره ما يقرب من 400 عالم ومتخصص وباحث فى شئون الحركة الرياضية البارالمبية فى العالم وسيتم إقامة معرض على هامش المؤتمر.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية بأن انعقاد مثل هذا المؤتمر العلمى العالمى فى مصر هو اعتراف دولى بقدرة ومكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية وتفوقها فى تنظيم الأحداث والمؤتمرات الرياضية خلال الأعوام الماضية والتى جعلتها مصدر ثقة الهيئات الرياضية الدولية فى نجاحها واضاف رئيس اللجنه البارالمبية أننا سوف نعمل جاهدين من الآن على نجاح المؤتمر بدعم القيادة السياسية ومساعدة وزارة الشباب والرياضه بقيادة وزيرها النشط الدكتور أشرف صبحى .

كما أننا سنوفر لهم كل سبل نجاح المؤتمر من تنظيم جيد وإقامة تليق بمكانة مصر.

ولدينا خطة عمل لتنفيذ البرنامج البارالمبى بشكل احترافى يليق بنا كما نبحث عمل برامج سياحية وزيارات للمنشآت الرياضية للتعرف على تاريخ مصر وحضارتها . خاصة وأن الحاضرين من صفوة العمل الرياضى يمثلون الحركة البارالمبية فى دول العالم .

وكانت اللجنه البارالمبية الدولية قد أعلنت على صفحتها الرسمية موعد انطلاق مؤتمر VISTA العلمى بالقاهره فى الفتره من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 القادم وقد احتفلت البارالمبية الدولية بفوز مصر بهذا المؤتمر العالمى كأول مؤتمر يقام خارج قارة أوروبا لتكون مصر أول دولة تنظم هذا المؤتمر العلمى العالمى على مستوى القارات بمشاركة اللجنه البارالمبية المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضه . وكتبت على صفحتها

تنظم اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) أول اجتماع لها بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا لمؤتمر VISTA في القاهرة ، مصر. 2023

وهو مؤتمر علمي لتعزيز مهمة IPC وأهدافه وسمعته ، سيحتفل VISTA بعيده الثلاثين بموضوع "تطوير Para Sport: الإدماج والتحول والأداء".

الجدير بالذكر أنه تم تطوير VISTA لأول مرة من قبل IPC ( اللجنه البارالمبية الدولية ) في عام 1993 عندما شعرت أن هناك حاجة ملحة لزيادة المعرفة المتعلقة برياضة النخبة للرياضيين ذوي الإعاقة في الساحة الدولية. نتيجة لذلك ، ظهر مفهوم VISTA ، والذي يعني سلسلة طويلة من الأحداث.

وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية.

كما يعزز التفاعل فى العديد من التخصصات بين الممارسين مثل علماء العلوم الرياضية ، وعلماء دمج الإعاقة ، ومديري الرياضة ، والمسؤولين ، والمدربين ، والرياضيين ، وممارسي الطب الرياضي ، والمصنفين ، ومسؤولي الرياضة.

وتعتبر هذه النسخة التى تنظمها مصر هى النسخة الحادية عشر حيث انعقد مؤتمر VISTA الأول في جاسبر ، كندا في عام 1993. أدى نجاح هذا المؤتمر إلى مزيد من المؤتمرات في ألمانيا (1999) ، السويد (2003) ، ألمانيا (2006 ، 2011 ، 2013) ، إسبانيا (2015) ، كندا (2017) ) وهولندا (2019).

نظرًا لوباء COVID-19 ، عُقد مؤتمر 2021 VISTA فعليًا واستضافته KU Leuven ، بلجيكا بالتعاون مع جامعة Stellenbosch ، جنوب إفريقيا ؛ المدرسة السويدية للرياضة وعلوم الصحة ، ستوكهولم ، السويد ؛ مدرسة علم الحركة. جامعة ويسترن ، كندا ؛ جامعة بيتسبرغ ، الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وجامعة يونسي ، كوريا الجنوبية.