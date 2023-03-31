شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 31 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 3 / 2023 وعلى مدار الساعات الماضية العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي نرصد أهم 7 أخبار منها في سياق التقرير التالي:

استئناف دورة الرخصة A غداً.. وفيتوريا وجمال محمد على يحاضران المدربين

تستأنف غدا السبت الدورة الثانية من الدبلومة الافريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في انديتهم وكتابه تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها علي نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ، وهي تدخل ضمن تقييم المدربين وسوف تستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.

الأهلى يحدد اليوم مصير بيرسى تاو من المشاركة فى مباراة "الحسم" أمام الهلال

يشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الفريق مساء اليوم ،الجمعة، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية أمس ، الخميس، ولم يُشارك في المران الجماعي كبقية لاعبي الفريق الدوليين بعد مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية وسيتحدد اليوم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الهلال السوداني غداً ، السبت، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كريم عبد الجواد يحصد لقب لاعب الشهر بعد تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش

حصد البطل المصرى كريم عبد الجواد لقب لاعب شهر مارس طبقا لاختيارات رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، وذلك بعد تتويجه مؤخرا ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى استضافتها لندن، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

حسام حسن يطمئن على جاهزية لاعبى المصرى قبل السفر إلى الإسكندرية

اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن على جاهزية جميع لاعبى الفريق بعد المباراة الودية التى خاضها الفريق البورسعيدى أمس، أمام فريق الشباب بالنادى، وفاز خلالها بهدفين نظيفين، سجلهما رجب عمران وأنتونى أكبوتو.

اتحاد الكرة ينتظر قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لتحديد وديات المنتخب الأولمبى

ينتظر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى تحديد موعد قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، للبت في ترشيحات شركات تسويق لتنظيم مباراتين وديتين بين المنتخب الأولمبي والمنتخبات التي تأهلت لبطولة الأمم الأفريقية بالمغرب.

أحمد فتوح وسامسون يتصدران غيابات الزمالك أمام المريخ السودانى

تصدر أحمد فتوح وسامسون لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أبرز غيابات الأبيض فى مباراة المريخ السودانى، المقرر لها اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يخاطب كاف للتأكيد على صحة مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر