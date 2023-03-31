شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. علاء إبراهيم: "محشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب إفطارا خفيفا، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق.

أكد علاء إبراهيم أنه يحب كل أنواع الأكل، غير أن أكلته المفضلة والتي ستتواجد على مائدة إفطاره هي المحاشي بمختلف أنواعها.

وكشف نجم الأهلى السابق عن أبرز بطولة حصدها مع الفريق الأحمر قائلا: دورى أبطال أفريقيا عام 2001 مع مانويل جوزية، البطولة كانت صعبة جداً خاصة فى نصف النهائى لأننا تعادلنا مع الترجى سلبياً فى القاهرة ثم تعادلنا فى تونس بهدف لمثله، وكانت بعدها مباراة صن داونز في النهائي وكانت في رمضان وكانت بطولة غالية جداً، ولكن نهائي 2020 كان الأصعب لأنه كان أمام الزمالك وهناك ندية كبيرة بين جماهير الناديين خاصة في مباراة بحجم تلك المباراة، والزمالك في تلك الفترة كان أفضل فنياً من الأهلي، لكن الأهلي حسم اللقاء.

يحمل علاء إبراهيم لقب صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة الأردنية حينما لعب لنادى الوحدات، وفاز معه بالدورى والكأس، بالإضافة إلى لقبه المفضل وهو هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 14 هدفا.

و لعب علاء إبراهيم لعدة فرق عقب مغادرته للقلعة الحمراء وهى المصرى البورسعيدى، الوحدات الأردنى، وبتروجت الذى استطاع من خلاله أن يحصد لقب هداف الدورى العام وينضم بعدها لصفوف المنتخب الوطنى.

وعمل علاء إبراهيم عقب الاعتزال عام 2011 فى مجال التدريب، حيث درب فريق نجوم المستقبل ومن بعدها أحد فرق كفر الشيخ، وهو فريق الزعفران الذى تركه فى وقت سابق.