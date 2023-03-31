شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ السودانى بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد عبد المقصود المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى في الجولة السادسة والأخيرة لمبايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

- الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة.

- الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو"- مصطفى شلبي.

- الهجوم: ناصر منسي.

وتصدر أحمد فتوح وسامسون لاعبا الزمالك أبرز غيابات الأبيض في مباراة المريخ السودانى المقرر لها اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك أمام المريخ كلاً من أحمد فتوح لإصابته بنزلة برد، ومصطفى الزناري وسامسون أكينيولا لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ومحمد عبدالشافي بالإضافة إلى محمد عبدالغني ونبيل عماد دونجا لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، ويغيب سيف الدين الجزيري لتواجده مع منتخب تونس.

ويدخل الزمالك مواجهة المريخ بشعار الفوز المعنوى لمصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.