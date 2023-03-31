شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمريخ السودانى الليلة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الزمالك نظيره المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ج: تنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

س : ما هو موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني؟

س : ما موقف الزمالك والمريخ في المجموعة؟

ج : يدخل الزمالك مواجهة المريخ بشعار الفوز المعنوى لمصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

س : هل هناك غيابات في صفوف الزمالك؟ ج : يغيب حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن صفوف الفريق الأبيض فى مواجهة المريخ السودانى، حيث ما زال يعانى من آثار إصابة جزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، ولم يتعاف بشكل كامل،بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، كما يفقد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك خدمات مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، خلال مواجهة المريخ السوداني، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بالوصول متأخراً إلى مصر بعد مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

س : ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام المريخ ؟

ج : من المتوقع أن يبدأ الزمالك المبارة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي،في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش، سيد عبد الله نيمار،في خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا،في خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

س : ما هو التشكيل المتوقع للمريخ؟

ج : من المتوقع أن يبدأ المريخ السودانى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد مصطفى، الدفاع: حمزة داود - مازن محمدين - أليكس سيلفا - عادل عزام "نيمار" ، الوسط: بخيت - ماتيوس - رافائيل دوس أنجوس - براين إدينسون، الهجوم: باولو سيرجيو - جازولي نوح.

س : من يدير المباراة تحكيميا؟

ج : يتكون طاقم التحكيم من صمويل يوكييوندا حكم الساحة من رواند، ويعاونه مواطنه ديودوني موتيومانا حكم مساعد أول، وإيميري نيونجابو من بوروندي حكم مساعد ثاني، والراواندي روزيندانا ناسورو حكم رابع.