شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بـ الشحات فى مباراة الأهلى والهلال حال غياب بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز الجهاز الفني للأهلي ، حسين الشحات لاعب الفريق للمشاركة أساسياً في مباراة الهلال السوداني غداً بدوري أبطال أفريقيا حال تأكد غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية.

ولم يشارك بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الأن حيث اكتفى بخوض برنامج استشفائي أمس بعد عودته للقاهرة أول أمس بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراة ليبيريا بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على بيرسي تاو في مركز الجناح الأيمن حيث تألق اللاعب بشكل واضح الفترة الماضية كما أن الشحات يقدم هو الأخر عروض جيدة ، وسيتحدد خلال مران اليوم موقف الجناح الأيمن الذي سيشارك أساسياً في مباراة الهلال السوداني غداً.

ويشارك بيرسي تاو في مران الفريق مساء اليوم ،الجمعة، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية أمس ، الخميس، ولم يُشارك في المران الجماعي كبقية لاعبي الفريق الدوليين بعد مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية وسيتحدد اليوم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الهلال السوداني غداً ، السبت، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خاض بيرسي تاو تدريبات استشفائية على هامش مران الأمس، بعد عودته إلى القاهرة أمس الأول، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، للتخلص من اي إجهاد عضلي وتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك بيرسى تاو في فوز منتخب بلاده جنوب أفريقيا على نظيره ليبيريا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة 11 في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وشارك لاعب الأهلي بيرسي تاو مع منتخب البافانا بافانا أساسياً وخرج في الدقيقة 68، ليساهم فى يتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى أمم أفريقيا المقبلة ( كوت ديفوار 2024).