«إدارة الزمالك تتحمل المسئولية».. مرتضى منصور يفتح النار على هيثم فاروق (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، هجوما على هيثم فاروق، لاعب الفريق الأبيض السابق، مشيرًا إلى أنه وفر كل الإمكانيات الممكنة لنجاح القلعة البيضاء.

وكان هيثم فاروق، الذي يعمل محللًا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، قد حمّل إدارة نادي الزمالك جزءًا من مسؤولية فشل الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور، في كلمته لأعضاء الجمعية العمومية للنادي،: "الواد اللي اسمه هيثم فاروق، كان بيلعب فين ده؟، عمري ما سمعت عنه، هربان في قطر".

وأضاف مرتضى: "بيقولك الإدارة مسؤولة ورئيس النادي مسؤول.. هو رئيس النادي هيعمل إيه؟ وفرت طيارات وقطارات وعربيات، ومفيش لاعب في النادي له جنيه، وأنا في محبسي قلتلهم ادفعوا للاعبين كل فلوسهم".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المريخ السوداني على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وفقد الزمالك آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن المريخ، صاحب المركز الثالث.

ويتصدر المجموعة الترجي التونسي برصيد 10 نقاط، ويليه شباب بلوزداد الجزائري، بـ9 نقاط، ويتقابلان غدًا السبت لحسم صدارة المجموعة.

كما ابتعد الزمالك عن دائرة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث يقبع في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 20 مباراة، متخلفًا بفارق 11 نقطة عن الأهلي، المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل.