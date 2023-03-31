شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعاقب حسام حسن بـ 40 ألف جنيه بعد ثلاثية سموحة أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامي المدير الفني لسموحة توقيع عقوبة مُضاعفة على حسام حسن مهاجم الفريق بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإسماعيلي أمس ، الخميس، ستؤدي إلى غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام أسوان للإيقاف.

أحمد سامي كان قد قرر تغريم كل لاعب بسموحة 20 ألف جنيه بسبب الخسارة القاسية من الإسماعيلي أمس بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهم بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.

لكن مدرب سموحة قرر تغريم حسام حسن بشكل مُضاعف لتكون العقوبة المالية 40 ألف جنيه ضده بدلاً من 20 ألف جنيه مثلما حدث مع كل لاعب بالفريق حيث يرى المدير الفني أن حسام حسن اعترض على حكم اللقاء بشكل غير مناسب عقب احتساب الحكم ركلة جزاء ضد أحمد حكم مدافع سموحة الأمر الذي تسبب في حصوله على بطاقة صفراء ستُبعده عن سموحة في لقاء أسوان المقبل.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.