الامارات | اتحاد السلة يلغي العقوبات المالية على الأندية في الموسم الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، إلغاء جميع العقوبات المالية على الأندية، منذ بداية الموسم الحالي، في بادرة من اتحاد اللعبة، لتخفيف الأعباء المادية عليها

وأكد القرقاوي إن قرار إلغاء العقوبات المالية على الأندية لهذا الموسم، يعود إلى النتائج المشرفة للمنتخبات الوطنية وأندية الدولة في المشاركات الخارجية، والاستلهام من روح الشهر الفضيل الذي تنعقد الجمعية العمومية اجتماعها بالتزامن مع "رمضان المبارك".

وجاء إعلان رئيس اتحاد اللعبة، على هامش الجمعية العمومية العادية للاتحاد، التي جرت أمس، في أجواء رمضانية، وحضرها 18 من أصل 19 نادياً يمثلون النصاب القانوني المكتمل للجمعية.

وقال القرقاوي في كلمته: "رغم حاجتنا إلى العائد المادي من العقوبات التي تم تنفيذها على الأندية خلال الموسم نتيجة أخطاء مختلفة، إلا أنني وجدت انها مناسبة رمضانية جيدة، للإعلان عن إلغاء العقوبات، وذلك بعد النتائج المشرفة للمنتخبات الوطنية وأندية الدولة في المشاركات الخارجية".

مضيفاً: "نتطلع لفتح صفحة جديدة عنوانها (التعاون بين الجميع)، ومساهمة الاتحاد في تخفيف الأعباء المالية على بعض انديتنا".

وأشاد اللواء إسماعيل القرقاوي، بالحضور المتميز لأعضاء الجمعية، وقال: "نتشارك جميعاً الهدف ذاته في تطوير اللعبة، وما تحقق مؤخراً يدفعنا جميعاً إلى ضرورة الاستمرار في العمل المثمر الذي يعود بالتواجد الدولي القوي والتمثيل الخارجي المشرف لـ (سلة الإمارات) في المحافل كافة".

ولفت القرقاوي الانتباه إلى الدور الإيجابي الكبير لأندية الدولة، في دعم مسيرة المنتخبات الوطنية، مطالباً في الوقت ذاته الأندية بمزيد من الجهد، وقال: "علينا الاهتمام بالمراحل السنية التي تعتبر الرافد الأساسي للمنتخبات المستقبلية، من خلال البحث عن مدربين وإداريين من أصحاب الكفاءات الفنية، لبناء أجيال تخدم اللعبة".

وأدار الجمعية، أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، وحضرها بجانب رئيس وأعضاء الاتحاد، مندوباً عن الهيئة العام للرياضة ممثلاً بعبد العزيز الحصان، وعن اللجنة الأولمبية الوطنية، ممثلاً بناصر سالمين.

وسلطت الجمعية الضوء على التعاون بين الاتحاد والأندية، في سبيل مواصلة تطوير اللعبة، كما هنأت الأندية الاتحاد على مقدمه خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها عودة "السلة الإماراتية" إلى مكانتها الطبيعية خليجياً، بعد فوز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية في الكويت، بجانب تتويج منتخب السيدات (3 ضد 3) في الدورة ذاتها، بالإضافة إلى نجاح منتخب الرجال في التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس أمم آسيا 2025.

وشهد جدول أعمال الجمعية، التصديق على محضر اجتماع الجمعية السابق، والتقارير الإدارية والفنية والمالية، إضافة إلى مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الأندية، وبلغت 55 مقترحاً، غالبيتها طال الأمور الفنية للعبة، سواء أهلية اللاعبين، أو المقترحات الفنية والمالية الأخرى، قبل أن يعلن سالم المطوع بإجماع الأعضاء تحويل المقترحات إلى اللجنة الفنية لمناقشتها، بما يتناسب مع آليات تطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.