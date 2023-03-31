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الامارات | استقبال الأبطال لمرتضى منصور في نادي الزمالك بعد خروجه من السجن (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الأبطال لمرتضى منصور في نادي الزمالك بعد خروجه من السجن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من استقبال أعضاء ومشجعي الزمالك لرئيس النادي مرتضى منصور العائد بعد فترة شهر قضاها في السجن تنفيذاً للحكم الصادر ضده بعد اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتأتي احتفالية مرتضى منصور على الرغم من صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة بعزله من منصبه، إذ تجمع عدد من العمال والموظفين والجماهير لاستقبال مرتضى منصور على وقع الطبول والمزمار والهتافات.

 

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري المصرية قد أوصت الخميس، بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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