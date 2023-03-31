ماذا تقول لائحة الكاف عن مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر فى الكونفدرالية؟

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القاهرة - سامية سيد - اشتعلت الأجواء داخل المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، إسكو دي كار التوجولي، والجيش الملكي المغربي، بعد الشكوى التي قدمها كل من، بيراميدز والجيش الملكي، بخصوص مشاركة أحمد رفعت لاعب فيوتشر في مباراتي الجيش الملكي وإسكو دي كارا.





تفاصيل شكوى بيراميدز والجيش الملكيبيراميدز والجيش الملكي المغربي تقدما بشكوى ضد فيوتشر، وتم تحويلها إلى لجنة الانضباط بالكاف، بسبب صحة مشاركة أحمد رفعت في مباراتي فيوتشر أمام الجيش الملكي وإسكو دي كارا، باعتبار أن اللاعب كان يجب قيده في فترة القيد الثانية للكاف بعد عودته من الإعارة للوحدة الإماراتي في يناير الماضي، وكان أحمد رفعت قد شارك مع فيوتشر في الأدوار التمهيدية بالكونفدرالية قبل أن يخوض تجربة احتراف قصيرة في الوحدة الإماراتي ويعود مجددا إلى فيوتشر في يناير الماضي.







ماذا تقول لائحة الكاف في تلك الحالة؟ ماذا تقول لائحة الكاف في تلك الحالة؟ تنص المادة الثالثة من لائحة الاتحاد الإفريقي على الآتي: "اللاعب ليس مؤهلا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية إذا كان مسجلا مع النادي ثم أعير لناد آخر، حتى يتم إعادة تسجيله في فترة التسجيل الثانية".

موقف فيوتشر من صحة قيد أحمد رفعتقام مسؤولو فيوتشر بإرسال خطاب للاتحاد المصري بعد قطع إعارة رفعت للوحدة الإماراتي، لاخطار الاتحاد بعودة اللاعب وطلب البطاقة الدولية، وبناء على ذلك تم إرسال خطاب من الاتحاد المصري في 31 يناير لفيوتشر بالموافقة على قيد اللاعب.

كما ينص البند السادس في قسم الاحتيال والأخطاء الإدارية والتلاعب في المباريات على الآتي: في حال وجود أي خطأ إداري في تسجيل اللاعبين تُمنع الأندية المعنية من المشاركة لمدة عام في مسابقات الأندية التي ينظمها الكاف

أحمد رفعت شارك في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي ثم أعير إلى الوحدة الإماراتي وبعد عودته، شارك رفعت في الجولة الرابعة للمجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0، ثم لعب 45 دقيقة في الجولة الخامسة أمام أسكو كارا، وصنع هدفا في فوز فريقه 3-0، وفي حالة لم يكن موقف رفعت سليما سيفقد فيوتشر نقاط المباراتين.

و انقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.