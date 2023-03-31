شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد اليوم مصير بيرسى تاو من المشاركة فى مباراة "الحسم" أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الفريق مساء اليوم ،الجمعة، بعدما اكتفى بخوض تدريبات استشفائية أمس ، الخميس، ولم يُشارك في المران الجماعي كبقية لاعبي الفريق الدوليين بعد مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية وسيتحدد اليوم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الهلال السوداني غداً ، السبت، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فقد خاض بيرسي تاو تدريبات استشفائية على هامش مران الأمس، بعد عودته إلى القاهرة أمس الأول، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، للتخلص من اي إجهاد عضلي وتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك بيرسى تاو في فوز منتخب بلاده جنوب أفريقيا على نظيره ليبيريا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة 11 في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وشارك لاعب الأهلي بيرسي تاو مع منتخب البافانا بافانا أساسياً وخرج في الدقيقة 68، ليساهم فى يتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى أمم أفريقيا المقبلة ( كوت ديفوار 2024).

من ناحية أخرى ، أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة غدا السبت بدورى الأبطال.

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.