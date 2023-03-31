أحمد فتوح وسامسون يتصدران غيابات الزمالك أمام المريخ السودانى

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد فتوح وسامسون لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أبرز غيابات الأبيض فى مباراة المريخ السودانى، المقرر لها اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك أمام المريخ كل من أحمد فتوح لإصابته بنزلة برد، ومصطفى الزنارى وسامسون أكينيولا لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثى ومحمد عبد الشافى بالإضافة إلى محمد عبد الغنى ونبيل عماد دونجا لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، ويغيب سيف الدين الجزيرى لتواجده مع منتخب تونس.

ويدخل الزمالك مواجهة المريخ بشعار الفوز المعنوى لمصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

واستقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين، واكتمال القوة الضارية للفريق الأبيض عكس ما حدث فى مباراة البنك الأهلى الماضية فى كأس الرابطة.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.