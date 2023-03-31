الزمالك يواجه أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك فريق المريخ السوانى، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بشعار "الفوز المعنوى" من أجل مصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

واستقر أحمد عبد المقصود، المدير الفنى المؤقت للزمالك، على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق أمام المريخ، وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين، واكتمال القوة الضارية للفريق الأبيض عكس ما حدث فى مباراة البنك الأهلى الماضية فى كأس الرابطة.

ويواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة للبدلاء أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية.

الغيابات

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم التونسي حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الفريق، حيث ما زال يعانى من آثار إصابة جزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، ولم يتعاف بشكل كامل،بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى.

كما يفقد الزمالك خدمات مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بالوصول متأخراً إلى مصر بعد مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مبارة المريخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش، سيد عبد الله نيمار

خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا

خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

تشكيل المريخ السوداني المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المريخ السودانى مباراة الزمالك بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: حمزة داود - مازن محمدين - أليكس سيلفا - عادل عزام "نيمار"

خط الوسط: بخيت - ماتيوس - رافائيل دوس أنجوس - براين إدينسون

خط الهجوم: باولو سيرجيو - جازولي نوح.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4، وتايم سبورتس على التردد الأرضي.