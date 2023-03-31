شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد برج العرب شاهد على تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد برج العرب الدولى أحد أكبر الاستادات فى الشرق الأوسط وفى مصر، كان شاهدا على تتويج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الأول والوحيد فى تاريخ القلعة البيضاء على حساب نهضة بركان المغربى فى 2019.

بدأ الزمالك البطولة بمعاناة كبيرة فى دور المجموعات بعدما شهدت أول ثلاث جولات خسارة الأبيض أمام جورماهيا الكينى ثم التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى والتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولى ليتوقع البعض وداع الزمالك للبطولة مبكرا.

وفى الدور الثانى من مرحلة المجموعات شهدت انتفاضة زملكاوية بتحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو ثم جورماهيا والتعادل مع نصر حسين داى بالجولة الأخيرة ليتأهل الزمالك كأول المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بطل كينيا صاحب المركز الثانى.

بعد تخطى الزمالك دور المجموعات بصعوبة، التقى مع فريق حسنية أغادير المغربى فى دور الـ8، وتخطى بطل المغرب بالتعادل معه سلبيا فى المغرب ذهابا ثم الفوز عليه بهدف نظيف فى القاهرة إيابا.

وفى دور نصف النهائى، التقى الزمالك مع النجم الساحلى التونسى، وفاز بهدف نظيف ذهابا فى القاهرة، ثم تعادل معه سلبيا فى تونس إيابا ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.

المشهد الأخير كان مع فريق نهضة بركان المغربى، وتنتهى مباراتى الذهاب والعودة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتى حسمها الأبيض لصالحه ليحسم أول بطولة كونفدرالية فى تاريخه.

وحصد الزمالك فى ذلك الوقت، مبلغ مليون و250 ألف دولار، ما يقارب 20 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى الذى ستكون جائزته 650 ألف دولار.