شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية لاعبيه الدوليين قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 24 ساعة من مباراة الأهلى المرتقبة أمام الهلال السودانى بدورى الأبطال، بات لاعبى الفريق الأحمر جاهزين للقاء المرتقب خاصة الدوليين الذين عانوا من الإجهاد نتيجة المشاركة فى مباريات الأجندة الدولية خلال التوقف الأخير.

واستعاد الأهلى لاعبيه الدوليين على مدار اليومين الماضيين، حيث شارك آليو ديانج، لاعب الفريق فى المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

فيما خاض بيرسى تاو لاعب الفريق تدريبات استشفائية على هامش المران، بعد عودته إلى القاهرة أمس الأول، حيث قام بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، للتخلص من أى إجهاد عضلى وتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلى تدريباته أمس والتى اشتملت على جزء بدنى وتدريبات الكرة، التى حرص خلالها الجهاز الفنى للفريق على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والخططية.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتى تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

وانتظم رباعى الفريق: محمد الشناوى وعلى معلول ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم، فى المران الجماعى أمس، بعدما اكتفوا أمس الأول بجلسات استشفائية فى الجيم والمشاركة فى جزء من التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج التدريبى المحدد لهم من الجهاز الفنى، بعد عودتهم إلى القاهرة وانتهاء الأجندة الدولية.

وأدى ثلاثى حراس المرمى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم فى تدريبات الكرة.