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مواعيد مباريات نصف نهائى دورى السلة رجال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، عن مواعيد مباريات نصف نهائى دورى السلة رجال best of 5، ومن المقرر أن تلتقى الفرق الصاعدة فى 5 مواجهات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يكون هو الصاعد للدور التالى، وتقام المباريات أيام 6 و8 و10 و12 و13 أبريل.

 

وصعد لنصف النهائي فرق الأهلى والاتحاد وسموحة وستبقى فريق آخر اما الزمالك أو طلائع الجيش وفقا لما تحدده المباراة الفاصلة بينهما.

 

وفاز الأهلى على الاتصالات فى 3 مباريات، وكذلك الاتحاد السكندرى فتغلب على سبورتنج، بينما فاز الزمالك مباراتين أمام طلائع الجيش وخسر مباراتين ويتبقى له مباراة فاصلة تحسم صعوده من عدمه.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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