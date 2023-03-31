الامارات | عرض برشلونة لإعادة ميسي إلى بيته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ناديه الأم برشلونة واردة بعد العرض المقدم من النادي الكتالوني لأفضل لاعب في العالم 2022 لاسيما أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وكشف برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني بأن برشلونة عرض على ميسي عقداً لمدة موسم بالإضافة لموسم آخر اختياري، موضحاً أن راتب ميسي مع برشلونة يصل إلى سبعة ملايين يورو إلى جانب حصوله على نسبة من عوائد التسويق للصفقة.

يذكر أن ميسي حصل على عرض ضخم من نادي الهلال السعودي الذي يرغب في ضمه للرد على صفقة غريمه النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.