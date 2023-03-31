الخطيب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي والجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على ثقته في لاعبي الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني، موجهًا الشكر الخالص لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الهلال السوداني مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والحاسمة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات للموقع الرسمي، عبر الخطيب عن ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي وجهازهم الفني في لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت.

وأكد رئيس النادي الأهلي أن لاعبي الفريق يمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يستطيعون به التعامل في مثل هذه المباريات، شريطة التركيز وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل: "هم قادرون بإذن الله على تحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الأهلي الوفية، والتي يقع عليها عبئًا كبيرًا، وأثق في مساندتها للاعبيها من البداية للنهاية حتى يتحقق الهدف المنشود".

وأضاف الخطيب أنه ممتن للمشاعر النبيلة والتي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء وطنه الذي يعتز دومًا بتقديرهم وحبهم.

وتمنى رئيس الأهلي أن يكون قدم لبلاده وناديه طوال مشواره الرياضي ما يستحق عليه كل هذا الثناء، الذي يضاعف من رغبته اليومية في تقديم المزيد من الجهد وفاءً لبلده وناديه وجماهيره، التي طوقت عنقه بكل هذا الحب، وهي النعمة التي يحمد الله عليها.

وطمأن محمود الخطيب الجميع على صحته، مؤكدًا أنه بدأ يتعافى تدريجيًّا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات المحبين في هذا الشهر الكريم، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام.