شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يحصد لقب لاعب الشهر بعد تتويجه ببطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد البطل المصرى كريم عبد الجواد لقب لاعب شهر مارس طبقا لاختيارات رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، وذلك بعد تتويجه مؤخرا ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى استضافتها لندن، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد فى المباراة النهائية للبطولة على مواطنه يوسف سليمان لاعب النادى الأهلى بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأسواط كالتالى: 11-4, 11-7, 11-3.

وتعد هذه المباراة النهائية الأولى التى يخوضها كريم عبد الجواد منذ ثلاث سنوات، بعد الإصابة التى تعرض لها فى القدم وغيبته لفترة طويلة عن ملاعب الاسكواش وتسببت فى تراجعه بالتصنيف العالمى.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، على فرج، مازن هشام، مروان الشوربجى.

وضمن مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا.