شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على جاهزية لاعبى المصرى قبل السفر إلى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن على جاهزية جميع لاعبى الفريق بعد المباراة الودية التى خاضها الفريق البورسعيدى أمس، أمام فريق الشباب بالنادى، وفاز خلالها بهدفين نظيفين، سجلهما رجب عمران وأنتونى أكبوتو.

وقرر الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى التوجه إلى برج العرب بالإسكندرية، غدا السبت، وذلك استعدادا لمباراة الفريق البورسعيدى أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل فى الدورى.

ويفتقد النادى المصرى لخدمات ثنائى الفريق، مروان حمدى وإيزى إيميكا، أمام الزمالك، وذلك بسبب الإيقاف.

واستعان الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، بعدد من التجارب الودية، لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام الزمالك، وخاض المصرى 3 تجارب ودية على هامش معسكره ببورسعيد، كانت التجربة الأولى أمام فريق "الأمل" من ناشئى المصرى، حيث تم خوض المباراة على 3 أشواط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما فاز على فريق كابسى بثنائية نظيفة، ثم فاز على منتخب دمياط برباعية نظيفة، ثم فاز على فريق الشباب بسداسية مقابل هدف، وبثنائية نظيفة.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، أن كامل أبو على رئيس النادى سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو على سدد اليوم كل المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.