شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب كاف للتأكيد على صحة مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد شوبير، نائب رئيس نادى فيوتشر، فى تصريحات صحفية، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقى "كاف"، أكد خلاله صحة قيد أحمد رفعت فى قائمة فيوتشر بعد قطع إعارته إلى الوحدة الإماراتى فى يناير الماضى، وبالتالى صحة مشاركته مع فيوتشر فى مباراتى، الجيش الملكى المغربى وإسكو دى كارا التوجولى بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأرسل مسئولو فيوتشر خطابا للاتحاد المصرى بعد قطع إعارة رفعت للوحدة الإماراتى، كما تم إرسال خطاب من الاتحاد المصري في 31 يناير لفيوتشر بالموافقة على قيد اللاعب.

وكان بيراميدز والجيش الملكي المغربي قد تقدما بشكوى ضد فيوتشر، وتم تحويلها إلى لجنة الانضباط بالكاف، بسبب صحة مشاركة أحمد رفعت في مباراتي فيوتشر أمام الجيش الملكي وإسكو دي كارا، باعتبار أن اللاعب كان يجب قيده في فترة القيد الثانية بعد عودته من الإعارة.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى تضم فرق فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكي المغربي، وإسكو دي كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرارا رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار كاف أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.