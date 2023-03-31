شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لتحديد وديات المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى تحديد موعد قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، للبت في ترشيحات شركات تسويق لتنظيم مباراتين وديتين بين المنتخب الأولمبي والمنتخبات التي تأهلت لبطولة الأمم الأفريقية بالمغرب.

وينتظر اتحاد الكرة تلقى عروض لمنتخبات أفريقية، حتى يتم عرضها على ميكالى للاختيار فيما بينهما، حيث استقر المدرب البرازيلي على إقامة معسكر في مايو للتحضير لبطولة الأمم المؤهلة للأولمبياد.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا تحت 23 سنة على النحو التالى: "المغرب "صاحب الأرض"، مصر على حساب زامبيا، الكونغو على حساب جنوب أفريقيا، غينيا على حساب نيجيريا، غانا على حساب الجزائر، مالي على حساب السنغال، الجابون على حساب الكاميرون، والنيجر على حساب السودان.

وتخوض 8 من منتخبات القارة السمراء الأوليمبية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام في المغرب الصيف القادم وتحديدًا في يونيو 2023، وكان الظهور الأول للمسابقة الأفريقية للشباب في عام 2011.

النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في 2019، التى أُقيمت في مصر فاز بها الفراعنة للمرة الأولى في تاريخه.