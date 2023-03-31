توصيات بعزل مرتضى منصور من منصبه.. وبيان رسمي من وزارة الرياضة

الشارقة - اميمة ياسر -

ردّت وزارة الشباب والرياضة على خطاب وصل لها من قِبل مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن التقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة.

وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقالت وزارة الرياضة، في بيان رسمي أصدرته مساء الخميس، إنه "بشأن الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة، فى ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التى عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023".

وأضافت الوزارة: "وفي ضوء ماورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أيّة قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه، ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك، وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إدارى بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإدارى فى ذات الشأن، وهو الأمر الذى ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة، اذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفاً، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادى خاصة وان الوزارة هدفها الاسمي هو الحفاظ علي استقرار الكيان ".

واختتمت وزارة الرياضة بيانها: "بناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن، لإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها فى ضوء ذلك احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك".