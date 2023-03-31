شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشرح الليلة المحاضرة الأخيرة للاعبى الأهلى لتخطى الهلال بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، المران الأخير استعداداً لمباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت، باستاد القاهرة الدولى فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويحرص الجهاز الفنى للأهلى بقيادة المدرب السويسرى مارسيل كولر على تنفيذ بعض الخطط التكتيكة التى سيخوض بها مباراة الغد، كما يقوم المدير الفني بعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداء اللاعبين خلال المباريات الماضية في مران اليوم الذي سيكون بمثابة "الدرس الكروى الأخير" للاعبى الفريق قبل لقاء الغد المهم، الذى يتطلع فيه المارد الأحمر للفوز بأكثر من هدف لحسم التأهل لنصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها 10 مرات.

ويعقد كولر مع لاعبى الأهلى "المحاضرة الأخيرة" مساء اليوم فى فندق الإقامة من أجل شرح نقاط هامة تتعلق بأدوار اللاعبين وواجباتهم في لقاء الهلال، بجانب مشاهدة ملخص للفريق السوداني في مبارياته الأخيرة بدور المجموعات لاسيما مباراة الفريقين قبل أسابيع بالسودان، والتى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف، كما يشرح كولر للاعبيه ملخص لأداء الفريق السوداني خارج ملعبه.

وتشهد تدريبات الأهلي الحالية جلسات خاصة من جانب الدكتور محمد أبو الوفا المعد النفسي للفريق مع اللاعبين من أجل تجهيزهم قبل مباراة الهلال في ظل الضغوط الكبيرة التى ستشهدها هذه المواجهة والحضور الجماهيري الكبير الذي سيحضر المباراة لأول مرة منذ فترة كبيرة، ويتحدث الدكتور محمد أبو الوفا مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التركيز في مباراة الهلال منذ بدايتها وطوال الـ90 دقيقة، وعدم الانشغال بالضغط الجماهيري المتوقع خاصة وأن هناك عدد كبير من اللاعبين بالفريق لم يعتادوا على اللعب في حضور هذا العدد الكبير من المشجعين، بعدما حصل النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة.