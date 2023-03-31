شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن فوز معنوى أمام المريخ فى ختام مواجهات دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره المريخ السوانى فى المباراة المقرر لها فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك مواجهة المريخ بشعار الفوز المعنوى لمصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

واستقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين، واكتمال القوة الضارية للفريق الأبيض عكس ما حدث فى مباراة البنك الأهلى الماضية فى كأس الرابطة.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

ويغيب حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن صفوف الفريق الأبيض فى مواجهة المريخ السودانى، حيث ما زال يعانى من آثار إصابة جزع من الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، ولم يتعاف بشكل كامل،بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى.

كما يفقد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك خدمات مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، خلال مواجهة المريخ السوداني، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بالوصول متأخراً إلى مصر بعد مشاركته مع منتخب تونس في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المبارة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد صبحي،في خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش، سيد عبد الله نيمار،في خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا،في خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

في سياق متصل طالب هيرون فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المريخ السودانى لاعبيه بتحقيق فوز يحفظ ماء الوجه أمام الفريق الأبيض،محذراً من الوقوع في الأخطأء الدفاعية التي من الممكن أن تكلفهم استقبال أهداف مبكرة.

ومن المتوقع أن يبدأ المريخ السودانى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد مصطفى، الدفاع: حمزة داود - مازن محمدين - أليكس سيلفا - عادل عزام "نيمار" ، الوسط: بخيت - ماتيوس - رافائيل دوس أنجوس - براين إدينسون، الهجوم: باولو سيرجيو - جازولي نوح.

ويتكون طاقم التحكيم من صمويل يوكييوندا حكم الساحة من رواند، ويعاونه مواطنه ديودوني موتيومانا حكم مساعد أول، وإيميري نيونجابو من بوروندي حكم مساعد ثاني، والراواندي روزيندانا ناسورو حكم رابع.

ويراقب المباراة سليمان يوسف من أوغندا، وتم اختيار التنزاني جوناسان كاسانو منسق عام للمباراة، ويراقب الحكام بونافينتور كودجيا من دولة بنين.