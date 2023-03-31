شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح مرانه 15 دقيقة لوسائل الإعلام قبل مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مرانه الختامى فى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة الهلال السوداني التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم فتح تدريب الفريق اليوم أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ‏

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الأفريقي إلى جانب كل من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

فيما يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، وبرفقته كابتن الفريق، عن مباراة الأهلي والهلال السوداني في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الرابعة عصر اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث يتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة.

المؤتمر الصحفي للأهلي، يعقد بعد المؤتمر الصحفي لفريق الهلال السوداني الذي سيكون في الثالثة والنصف عصرا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.