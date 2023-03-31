شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه اليوم الاتحاد السكندرى بحثا عن إيقاف نزيف النقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق غزل المحلة فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، الاتحاد السكندرى على ملعب غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط غزل المحلة أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما حقق الاتحاد السكندرى فوزا صعبا على الطلائع بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نفس الجولة.

ويسعى عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، إلى إيقاف نزيف النقاط والهزائم التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية وكان آخرها الخروج من كأس رابطة الأندية أمام الإسماعيلى، وطالب اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الثلاث نقاط والعودة لسكة الانتصارات للتقدم في جدول الدورى، وحذر من خطورة وصحوة الاتحاد الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال أى فرصة تتيح لهم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو المحلة 21 هدفا واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

في المقابل يأمل الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، فى العودة بالثلاث نقاط من المحلة لمواصلة التواجد في المربع الذهبى والضغط أكثر على بيراميدز وفيوتشر، ويفتقد كلا من الأنجولي كريستوفاو مابولولو والغاني مورو ساليفو بسبب حصولهم على 3 إنذارات، كما يغيب مصطفى فارس بسبب تعرضه للطرد في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام طلائع الجيش.

واستعاد الاتحاد كلا من عبد الغنى محمد، كما دعم محمد الصالح صفوف زعيم الثغر بعد عودته من معسكر منتخب فلسطين، فضلا عن انتظام الثنائى إسلام عبد النعيم وعمار حمدى بعد تعافيهما من الإصابة.

يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.