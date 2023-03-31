شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح مرانه «15دقيقة» غدًا لوسائل الإعلام قبل مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة الهلال السوداني التي تقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم فتح تدريب الفريق غدا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الإفريقي إلى جانب كل من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

فيما يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي، وبرفقته كابتن الفريق، عن مباراة الأهلي والهلال السوداني في المؤتمر الصحفي غدا الجمعة.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث يتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة.

المؤتمر الصحفي للأهلي، يعقد بعد المؤتمر الصحفي لفريق الهلال السوداني الذي سيكون في الثالثة والنصف عصرا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.