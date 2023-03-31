شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب رخصة قانونية لحل أزمة توثيق عقود المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات اتحاد الكرة المصرى فى مأزق بين ضغوطات المدربين فى الدورى المصرى، وتطبيق قرار توثيق عقودهم، حيث يقتضى هذا القرار خصم 20% من راتب المدربين للضرائب بمختلف أنواعها ونسبة الاتحاد.

وطلب اتحاد الكرة رخصة قانونية من وزارة الرياضة لإلزام المدربين بتوثيق عقودهم وتحملهم نسبة الضرائب المفروضة عليهم، حتى لا يتم شكوى الاتحاد بعد ذلك، عقب تطبيق هذا القرار.

وطلب اتحاد الكرة توثيق عقود المدربين لضمان حق المدرب حال استغناء النادى عنه ولضمان حق النادى أيضاً فى حالة رحيل المدرب بدون سبب، وحتى يتم تطبيق القرار السابق لمنع قيادة مدرب ناديين، حال رحيله عن أى فريق.

وشهدت مسابقة الدورى هذا الموسم رحيل ما يقارب من 40 مدربا، كما شهدت مسابقة القسم الثاني تغيير عدد من المدربين وصل لـ70 مدربا رغم عدم انتهاء الموسم حتى الآن.

ويولى اتحاد الكرة اهتماما كبيرا ببناء جيل جديد من المدربين وهذا الأمر ظهر خلال بعد توفير الرخص التدريبية للمدربين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث وفر الاتحاد معايشة أوروبية لـ10 مدربين من أندية الدوري سيتم تحديدهم لاحقًا.