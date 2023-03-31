شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحضر المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى وكابتن الفريق محمد الشناوى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة المرتقبة أمام الهلال السودانى غدا السبت حسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ويتحدث كولر وقائد الفريق في المؤتمر الذي سيُعقد في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي، عن استعدادات الفريق لمباراة الغد ورؤيتهما لها خاصة وإنها حاسمة بشأن الفريق المتأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.