شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحضر المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى وكابتن الفريق محمد الشناوى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة المرتقبة أمام الهلال السودانى غدا السبت حسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ويتحدث كولر وقائد الفريق في المؤتمر الذي سيُعقد في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي، عن استعدادات الفريق لمباراة الغد ورؤيتهما لها خاصة وإنها حاسمة بشأن الفريق المتأهل للدور نصف النهائي للبطولة القارية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.