الزمالك يكشف عن مديره الفنى الجديد فى مؤتمر صحفى اليوم

القاهرة - سامية سيد - يكشف مسئولو نادى الزمالك عن الجهاز الفنى الجديد الذى يقود الفريق الأبيض، مساء اليوم الجمعة فى مؤتمر صحفى، خلفاً للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى رحل مؤخراً على خلفية تراجع نتائج الفريق الأبيض محلياً والخروج من دورى أبطال أفريقيا.

وما زالت مفاوضات الزمالك مع المدير الفنى الجديد مستمرة إلا أن الإدارة ترغب فى حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن اسم المدرب الجديد اليوم الجمعة عقب مواجهة المريخ السودانى، بدورى أبطال أفريقيا.

وتتفاوض إدارة الزمالك مع عدة مدربين أجانب لحسم بديل فيريرا، ويعد اليونانى تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، أقرب من يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعدما تم ترشيحه من أحد الوكلاء، ورحب المدرب بتقاضى راتبه بـ"الجنيه المصرى"، وهو ما يجعله أقرب المدربين لتولى المهمة.

وما زالت إدارة الزمالك تدرس القرار قبل حسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي، حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين، حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.