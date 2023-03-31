اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال فى بطولة أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يُعقد، اليوم، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى والمقرر إقامتها غدا السبت فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى يحضره الجهاز الإدارى للفريقين وطاقم تحكيم المباراة من أجل مناقشة الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزى الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء بجانب استعراض كل الضوابط الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول الفريقين وإجراء عمليات الإحماء والمغادرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السودانى، والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.