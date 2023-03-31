شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز بسبب مشاركة أحمد رفعت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مجلس إدارة فيوتشر على يقين تام من صحة موقف مشاركة أحمد رفعت لاعب الفريق، فى مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا والتى انتهت بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتقدم بيراميدز بشكوى بسبب مشاركة رفعت بالكونفدرالية التى شارك فيها ب اعتباره مقيدا ف القائمه الأولي، وكان يجب إعادة قيده بعد عودته من الإعارة.

وقال شويير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": إدارة فيوتشر على يقين تام من صحة موقف مشاركة أحمد رفعت، وتم إرسال خطاب للاتحاد المصرى بعد قطع إعارة اللاعب للوحدة الإماراتي، كما تم إرسال خطاب من الاتحاد المصرى فى 31 يناير لفيوتشر بالموافقة على قيد اللاعب، وعلمت أن أدارة الجيش الملكى تواصلت مع فيوتشر وأكدت أن الشكوى من بيراميدز وليست من الفريق المغربي.

وانقلبت موازين المجموعة الثالثة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية والتى تضم فرق، فيوتشر، بيراميدز، الجيش الملكى المغربي، وإسكو دى كارا التوجولي، بعدما أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، قرار رسميا، باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا، لصالح فيوتشر باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار.

بناءً على قرار الكاف، أعيد ترتيب المجموعة الثالثة، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكى المغربى صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير يأتى فريق إسكو دى كارا بدون نقاط.