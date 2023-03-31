شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 31/ 3 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بمباراتين بين غزل المحلة والاتحاد السكندرى، وفاركو مع أسوان.

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى

يواجه فريق غزل المحلة فى التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، الاتحاد السكندرى على ملعب غزل المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط غزل المحلة أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما حقق الاتحاد السكندرى فوزا صعبا على الطلائع بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في نفس الجولة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو المحلة 21 هدفا واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

موعد مباراة فاركو وأسوان

يخشى فريق فاركو في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، انتفاضة فريق أسوان فى المباراة التى ستقام على استاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فاركو مع الإسماعيلى في الجولة الماضية، فيما سقط أسوان أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

في المقابل يحتل فريق أسوان المركز الثانى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبو تماسيح النيل 21 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.