شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش فى ربع نهائى دورى السلة ومباراة فاصلة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سلة الزمالك رجال أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 97/76 فى المباراة الرابعة من دور ربع نهائي بطولة دورى السوبر، وبذلك خسر الزمالك مباراتين، ويتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة الأحد المقبل.

ونجحت فرق سلة الأهلى والاتحاد السكندرى فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال. وصعد الأهلى بعد الفوز على المصرية للاتصالات فى 3 مباريات من best of 5 بربع النهائي، وكذلك فوز الاتحاد السكندرى على سبورتنج فى 3 مباريات أيضا، وبالتالى لم يعد الاهلى والاتحاد فى حاجة لخوض باقى المباريات.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الزمالك والطلائع مع الأهلى فى نصف النهائي، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع سموحة.