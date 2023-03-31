شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داود يحصد جائزة رجل مباراة إنبى والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مروان داود لاعب فريق إنبى جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك عقب الأداء الجيد وإحرازه هدف الفوز لفريقه وحصد الثلاث نقاط.

وكان فريق إنبى حقق الفوز على نظيره البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف فريق إنبى عن طريق أحمد "أوفا" في الدقيقة 14 وعزز مروان داود بالهدف الثانى في الدقيقة 61 بينما أحراز كريم بامبو هدف فريق البنك الاهلى الوحيد في الدقيقة 31.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد البنك الاهلى عند النقكة 17 محتلا المركز السادس عشر.