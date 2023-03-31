شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يوقع غرامة 20 ألف جنيه على لاعبى سموحة عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام الإسماعيلى، وذلك بسبب سوء الأداء وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

وأوضح أحمد سامى خلال تصريحات صحفية أن فريق الإسماعيلى يستحق الفوز، ولاعبو سموحة قاموا بأخطاء كارثية أثناء أحداث اللقاء أدت إلى الهزيمة بهذه النتيجة الكبيرة.

وكان فريق الإسماعيلى حقق فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول بعدما مر محمد الشامي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم مرر كرة عرضية قابلها أحمد مدبولي بلمسة واحدة سكنت منتصف المرمى، وجاء الهدف الثاني بعد خطأ قاتل من أحمد حكم مدافع سموحة في تمرير الكرة فضغط عليه عبد الرحمن مجدي بشكل رائع ووضع الكرة في الشباك الخالية، وفي الهدف الثالث من تمريرة رائعة وضعت محمد الشامي في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى، وقلّص سموحة الفارق بعد تسديدة قوية من مالك بعيو من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى محمود كوكو.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 17 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.