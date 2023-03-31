شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة استاد القاهرة تكشف آخر الاستعدادات لاستقبال لقاء الأهلي والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبدالوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، أنه تم تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح لقاء الأهلي والهلال السوداني، مشيرًا إلى أن هناك مساندة ودعم من الجهات الأمنية.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "نعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات الأمنية للخروج بمباراتي الزمالك والمريخ، والأهلي ضد الهلال بشكل جيد".

وأضاف: "هناك خطة مُحكمة من هيئة النقل والمرور ووزارة الصحة، للخروج بالمباراة بشكل جيد تمامًا، والسعة الجماهيرية للملعب تصل إلى 70 ألف مشجع، ونتمنى عودة الجمهور للملعب مُجددًا".

وأكمل: "وزارة الصحة ستوفر سيارات اسعاف داخل وخارج الاستاد، وهناك ترتيبات رائعة للمباراة، وجاهزون لاستقبال الجماهير بأي عدد في المستقبل وهذا حلمنا منذ سنوات".

وزاد: "الجمهور السوداني سيحضر في مدرج الدرجة الأولى العلوي، وهو مكان مناسب لهم ومن أفضل المدرجات لمشاهدة اللقاء وسيدخلون من الباب القريب من آل رشدان".

وواصل: "على الجماهير التوجه مباشرة إلى الأماكن المخصصة للدخول منعًا للتكدس على البوابات، واللجنة المسئولة عن تنظيم المباراة ستقوم بتوفير مياه ووجبات غذائية، والكافتيريات ستفتح من الواحدة ظهرًا للجماهير".

وزاد: "ممنوع اصطحاب أي أدوات معدنية أو صلبة، فقط اصطحاب بعض الأدوات الخفيفة البلاستيكية، والأسعار ستكون في متناول الجميع سواء للوجبات الغذائية أو المياه المعدنية".

وأردف: "الهلال السوداني سيقوم بمعاينة استاد القاهرة قبل لقاء المريخ والزمالك، ولن يتدربـوا عليه، وهناك مرافقين مع نادي الهلال سيتعاملون مع أي مطالب من جانبهم، لو طلبوا أي شئ سوف نعمل على تلبيتها، والهلال تدرب في الملعب الفرعي بالاستاد".

وأتم: "أقول لجماهير الأهلي والزمالك أنتم روح الكرة المصرية، ونأمل أن تكون المباراتين أساس لعودة الجماهير مستقبلا، وأن تعود الروح للمدرجات في كافة ملاعبنا وخاصة استاد القاهرة".