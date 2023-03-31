شكرا لقرائتكم خبر عن سافيولا أفضل لاعب فى مباراة المقاولون العرب وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عمر فتحي سافيولا لاعب المقاولون جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا والمقاولون، والتي دارت أحداثها على ملعب الجبل الأخضر مساء الخميس.

وتعادل فريق المقاولون العرب سلبيا أمام سيراميكا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 33 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى9 وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر، فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حيث خاض 21 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.