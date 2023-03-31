الامارات | غياب عناصر بارزة يؤرق النصر قبل مواجهة كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فريق النصر لخوض مباراة مهمة أمام كلباء في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين بعد غد. وباتت الغيابات تشكل صداعاً بالنسبة للجهاز الفني لـ«العميد»، خصوصاً في ظل غياب عناصر بارزة. ويأمل النصر مواصلة صحوته في الدوري، بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية على العين، وقبلها الفوز على بني ياس. وخسر النصر خدمات حسين مهدي، الذي سيغيب حتى بداية الموسم المقبل عقب التعرض لقطع في الرباط الصليبي، وعبدالعزيز صنقور وحمدان الكمالي.

وسادت الأجواء الإيجابية في تدريبات النصر، حيث حصل اللاعبون على راحة أربعة أيام عقب الفوز على العين، ثم انتظموا في التدريبات، دون خوض أي مباراة ودية خوفاً من إصابات جديدة، والتي تضم أيضاً يعقوب البلوشي وسلطان الشامسي.

وتأكد غياب الكمالي ومهدي والبلوشي عن مباراة كلباء، حيث كشفت التدريبات عدم جاهزيتهم حتى الآن، بينما قد يوجد الشامسي وعبدالعزيز صنقور على دكة البدلاء. وقد يتأثر الفريق بغياب لاعب بارز الموسم الجاري، وهو حسين مهدي، حيث كان الدولي الوحيد المستدعى من النصر إلى قائمة المنتخب الوطني الأخيرة ومعسكره في أبوظبي، قبل أن يتم استبعاده بسبب الإصابة. وتحسّن ترتيب النصر، إذ بات لديه 20 نقطة في المركز الـ10، وتتبقى له مباريات مهمة حتى ختام الموسم بدءاً من لقاء كلباء، وشباب الأهلي والشارقة في ملعبه، ويخرج لمواجهة الجزيرة ودبا والبطائح.