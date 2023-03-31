الامارات | «مبارزة الإمارات» تحصد 4 ميداليات في «ند الشبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة أربع ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتين وبرونزية) في منافسات النسخة الـ10 من دورة ند الشبا الرياضية، التي تستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويتضمن برنامج الدورة، ثماني ألعاب رياضية، هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، سباق الجري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من

أربعة ملايين درهم، من بينها مليون درهم للجمهور.

وتوجت لاعبة المنتخب الوطني نورة البريكي بالميدالية الذهبية في مسابقة الفلوريه فتيات، وحصلت زميلتها الهيام البلوشي على الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها، بينما نال لاعب المنتخب الوطني، حمد الجلاف الميدالية الفضية، في مسابقة سلاح الفلوريه رجال، وحل الإماراتي حامد المازمي في المركز الثالث في مسابقة سلاح السيف العربي «السابر» رجال.

وكانت منافسات المبارزة قد أقيمت على مدار يومين، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من المحللين، والدوليين من 14 دولة، وجرت منافساتها ضمن أربع فئات.

وقام بتتويج الفائزين، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، بحضور مدير دورة ند الشبا، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة، صالح المرزوقي، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان الحاج ناصر، ورئيسة الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بوجود المبارزة للمرة الرابعة في دورة ند الشبا الرياضية، مشيراً إلى أن حجم المشاركة الكبير في النسخة الحالية يشكل مصدر فخر لاتحاد المبارزة، ويعكس حجم الجهود التي تبذل من أجل تطوير اللعبة وانتشارها أكثر فأكثر في الإمارات.

وثمن القاسمي، الدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا فيما يتعلق باكتشاف المواهب وإلهام اللاعبين الصغار لممارسة هذه الرياضة الواعدة، وقال: «سعادتنا مضاعفة بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة والأداء القوي الذي أظهره لاعبونا في مختلف الفئات، ما يؤكد حسن استعدادهم للاستحقاقات الدولية القريبة».

وأضاف: «المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية كانت بمثابة معسكر إعدادي قوي للاعبين، وفرصة للاحتكاك مع أبطال عالميين وأصحاب إنجازات أولمبية، ونحن سعداء بتحقيق البطولة الأهداف التي وضعناها، ودائماً ما تكون أفضل داعم لنشاط المبارزة».

ووصف رئيس اتحاد المبارزة أجواء دورة ند الشبا الرياضية بالمتميزة، موجهاً التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على النجاحات التي تحققها الدورة من عام إلى آخر، بعد الإقبال اللافت في جميع الألعاب، ما يشرف رياضة الإمارات.

المرزوقي: نتائج المبارزة أبهرتنا

أعرب رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا، صالح المرزوقي، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة، ومشاركة مبارزين متميزين في مختلف الفئات، وقال في تصريحات صحافية: «أبهرتنا النتائج التي حققها الرياضيون الذين مثلوا الدولة في البطولة، لاسيما أنهم تنافسوا مع مبارزين من 13 دولة، يمثلون مدارس مختلفة، ويمتلكون خبرات جيدة في هذه الرياضة الأولمبية المهمة».

وأضاف: «أسهمت دورة ند الشبا الرياضية في نشر ممارسة العديد من الرياضات، كما أنها استقطبت أهم الرياضيين والمنتخبات بالتنافس في مختلف البطولات التي تضمها».

4 فئات جديدة في منافسات الدراجات تظهر الليلة

يتواصل الليلة سباق الدراجات الهوائية، الذي يشهد مشاركة 1200 دراج في تسع فئات مختلفة، والذي يشهد الفئة مفتوحة سيدات، الهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة، وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فيما أقيمت أمس منافسات أصحاب الهمم (20 كلم)، والفئة المفتوحة رجال (77 كلم)، وفئة كبار المواطنين والمقيمين رجال وسيدات فوق 50 عاماً.

نتائج المبارزة



مسابقة سلاح الفلوريه رجال

الذهب: التونسي محمد أيوب الفرجاني.

الفضة: الإماراتي حمد الجلاف.

البرونز: المصري عبدالرحمن حفور.

سلاح الآيبيه رجال

الذهب: السعودي فيصل عابد.

الفضة: الأستوني ستيه برنت.

البرونز: السعودي جواد الداوود.

سلاح السيف العربي «السابر» رجال

الذهب: الإيراني محمد رحباري.

الفضة: الإيراني فتوحي فيراباد.

البرونز: الإماراتي حامد المازمي.

مسابقة الفلوريه فتيات

الذهب: الإماراتية نورة البريكي.

الفضة: الهيام البلوشي.

البرونز: التونسية سارة بسباس.