الامارات | فريق مهند العنزي في صدارة كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد مهند سالم العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات ونادي العين، فريقه «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، إلى صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 الرمضانية، بعدما أحرز هدفين في المباراة التي فاز فيها «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بنتيجة 4-2 على وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقدم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» مستويات جيدة في الشوط الأول أمام وكالة أنباء الإمارات (وام)، في المواجهة التي أقيمت، يوم الأربعاء، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، وأحرز الرباعية كل من مهند سالم العنزي «هدفين»، ومحمد فاروق وبابي، بينما سجل لوكالة أنباء الإمارات (وام) ديوب وأزادور.

وبهذه النتيجة، صعد «الأرشيف والمكتبة الوطنية» إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد «6 نقاط»، مستفيداً من التعادل السلبي لفريق مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب شؤون المجالس.

وظهر مكتب شؤون المجالس بشكل مختلف في مباراته الثانية، وكان خصماً قوياً أمام بطل النسخة الماضية فريق مدارس الإمارات الوطنية، وشهد اللقاء العديد من الفرص الضائعة.

وتراجع فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى المركز الثاني، بعدما وصل إلى النقطة الرابعة، وحل ثالثاً مكتب شؤون المجالس، الذي وضع أول نقطة في رصيده، بينما جاء في المرتبة الرابعة وكالة أنباء الإمارات (وام) برصيد خال من النقاط.

وستحدد قمة الجولة الثالثة التي تجمع «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بمدارس الإمارات الوطنية، المتأهل إلى نصف النهائي، حيث يحتاج «الأرشيف والمكتبة الوطنية» إلى نقطة فقط لخطف البطاقة، بينما يتوجب على مدارس الإمارات الوطنية الفوز.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

المهيري: المستويات تتطور من عام إلى آخر

أثنى عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، طارق بن هزيم المهيري، على منافسات النسخة الـ10 للبطولة، وقال في تصريحات صحافية: «المستويات تتطور من عام إلى آخر في كأس منصور بن زايد لكرة القدم، شاهدنا مباريات قوية للغاية، والاحتكاك بين الفرق على مستوى عال، لاعتمادهم على أفضل اللاعبين الذين يقدمون أحسن المستويات، وهو ما انعكس على قوة المنافسة».