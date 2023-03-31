الامارات | شباب الأهلي يرغب في تشديد قبضته على صدارة دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريق اليد في نادي شباب الأهلي في الـ10 مساء اليوم، تأكيد صدارة بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، حين يحل ضيفاً على الوصل في مباراة تجمع الفريقين لحساب ثالثة جولات الدور الختامي للبطولة، وتشهد في التوقيت ذاته لقاء «ديربي» الجارين، باستضافة العين لفريق الجزيرة، على أن تستكمل الجولة غداً بلقاء حامل اللقب فريق الشارقة الذي يواجه على صالة نادي ملحية، ويتوجه دبا الحصن للقاء مضيفه النصر.

ويطمح شباب الأهلي أمام الوصل، خطف النقاط الثلاث للمباراة، وتحقيق فوز يضمن لـ«فرسان دبي» بلوغ رصيد 11 نقطة، وتأمين بقائه شريكاً على صدارة الترتيب العام مع الشارقة، في حال نجاح الأخير في الفوز غداً على مليحة رابع الترتيب العام برصيد أربع نقاط.

بدوره، يتطلع الوصل إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تؤهله لفض شراكته مع مليحة والجزيرة الذي يدخل بدوره اختبار جاره العين الطامح إلى تحسين مركزه الثالث والارتقاء إلى ثماني نقاط تؤهله مواصلة مطاردة المتصدرين.

يذكر أن شباب الأهلي عانى في الفوز على الوصل بالدور التمهيدي للبطولة، حين فاز «فرسان دبي» بصعوبة في ديسمبر الماضي بنتيجة (33-32)، قبل أن ينجح شباب الأهلي في الدور قبل الختامي الشهر الماضي في تسجيل انتصار عريض على «الإمبراطور» جاء بفارق 10 أهداف وبنتيجة (30-20)، فيما اكتفى العين والجزيرة في مواجهتهما الوحيدة لدوري الموسم الحالي بالتعادل (28-28) في لقاء جمعهما لحساب الدور التمهيدي.