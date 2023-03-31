الامارات | «منطقة الجزاء» ترفع من إثارة قمة الوحدة والشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى واحدة من أبرز مباريات الجولة 21 في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك حين يواجه الوحدة ضيفه الشارقة على استاد آل نهيان بأبوظبي. وتستأنف مباريات الدوري، بعد توقف طويل الفترة الماضية بسبب «أيام فيفا»، وستقام خلال شهر رمضان المبارك في الساعة الـ10 مساءً. وستزيد «منطقة الجزاء» من الإثارة المرتقبة في المباراة، خصوصاً أن 98% من أهداف الفريقين في الدوري جاءت من داخل المنطقة، إذ سجل «العنابي» 38 هدفاً، بينها 34 من داخل الجزاء، مقابل 37 هدفاً لـ«الملك» من أصل 39.

ويمني الوحدة الذي يحل في المركز الرابع بـ40 نقطة النفس في تحقيق الانتصار، للإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب الغائب عنه لسنوات طويلة، بينما ستكون أي نتيجة خلاف ذلك، بمثابة ضربة لأحلام الفريق.

في المقابل، يدرك الشارقة صاحب المركز الخامس بـ38 نقطة أن الانتصار هو الخيار الأفضل، إذا ما أراد المنافسة على اللقب، كما أنه في حال تحقيقه سيرد الدين لـ«العنابي» الذي فاز في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل. وكان «الملك» قد مر بمرحلة تذبذب في النتائج قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوزه العريض بثلاثية نظيفة على البطائح في الجولة الماضية.ويقود المباراة اليوم، طاقم تحكيم أجنبي، بقيادة الأرجنتيي فيرناندو راباليني.