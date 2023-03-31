الامارات | مشاركة قياسية في بطولة دبي الدولية للشطرنج الخاطف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، بطولة الفرق الدولية التي ينظمها نادي دبي للشطرنج خلال شهر رمضان. ودشن 101 فريق يضمون 202 لاعب ولاعبة من 28 جنسية، من بينهم 37 من حملة الألقاب الدولية، وهو رقم قياسي لعدد الفرق والمشاركين منافسات البطولة، والتي افتتحها رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة، عثمان موسى عبدالله، والمدير التنفيذي، محمد الحسيني.

وأسفرت منافسات اليوم الأول، الذي شهد إقامة ست جولات عن تصدر فريقي «أولد فوكس» الذي يمثله المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والمغربي مخلص العدناني، و«نادي فريازينو للشطرنج» ويمثله كل من الروسي إيغور فاخلاموف ومواطنه أليكسي بافيلييف، برصيد 11 نقطة بواقع خمسة انتصارات وتعادل، يليهما أربعة فرق برصيد 10 نقاط هي: فريق «زايد الخير» ويمثله الأستاذ المصري باسم أمين والمصري أحمد عدلي، وفريق «سيجنيشر تشيس ألتيميت» ويمثله الطاجيكستاني فاروق أمانتوف وإرنيستو إناركييف، وفريق «تيم مكس» ويمثله الأوزبكي أليكسي بارسوف ومواطنته شاهنوزا صبيروفا، وفريق «أساتذة الفجيرة» ويمثله الصربي إيغور ميلادينوفيتش ولاعب منتخبنا الوطني عمار السدراني.

وتجمع أولى جولات اليوم الثاني والأخير من المسابقة لقاءً قوياً على الطاولة الأولى حين يلتقي فريق «أولد فوكس» مع شريك الصدارة فريق «نادي فريازينو للشطرنج» في قمة لقاءات الجولة. وعلى الطاولة الثانية يلتقي فريق «تيم مكس» مع فريق «زايد الخير»، كما يلتقي فريق «سيجنيشر تشيس ألتيميت» مع فريق أساتذة الفجيرة.