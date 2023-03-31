الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاوضات

تعقدت المفاوضات بين أحد الأندية التي تنافس على لقب الدوري مع لاعب دولي حول تجديد عقده، بعدما رفض العرض الذي تقدمت به إدارة النادي لاستمراره مع الفريق، إلى جانب تلقيه عرضاً بمقابل مادي أكبر.

أروابارينا

قال مقربون إن تحاشي مدرب المنتخب الوطني أروابارينا، الكشف عن مصير عقده مع المنتخب، خلال تصريحات إعلامية عقب مباراة تايلاند الأخيرة، زاد من حالة الغموض بشأن إمكانية استمراره مع الأبيض من عدمه، على الرغم من أن المنتخب مقبل على مراحل مهمة في مشواره، تتطلب استقرار الجهاز الفني.

«تيفو»

يستعد جمهور أحد الأندية التي تنافس على لقب الدوري بـ«تيفو» سيكون مفاجأة للفريق المنافس في الجولة الـ21 من الدوري، موضحاً عضو في رابطة المشجعين أن الجمهور سيوجه رسالة غير مسبوقة، يؤكد خلالها أفضلية فريقه.