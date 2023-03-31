الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
البطائح - عجمان 22:00
الوحدة - الشارقة 22:00
دوري الدرجة الأولى
سيتي - الذيد 22:00
«أبطال إفريقيا»
حوريا - فيربس 20:00
الزمالك - المريخ 23:00
الرجاء - سيمبا 02:00
مايوركا - أوساسونا 23:00
الدوري الألماني
فرانكفورت - بوخوم 22:30
الدوري الفرنسي
مرسيليا - مونبلييه 23:00
الدوري الأرجنتيني
روزاريو - جيمناسيا 02:00
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