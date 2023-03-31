اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

البطائح - عجمان 22:00

الوحدة - الشارقة 22:00

دوري الدرجة الأولى

سيتي - الذيد 22:00

«أبطال إفريقيا»

حوريا - فيربس 20:00

الزمالك - المريخ 23:00

الرجاء - سيمبا 02:00

مايوركا - أوساسونا 23:00

الدوري الألماني

فرانكفورت - بوخوم 22:30

الدوري الفرنسي

مرسيليا - مونبلييه 23:00

الدوري الأرجنتيني

روزاريو - جيمناسيا 02:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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