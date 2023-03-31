شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 3 / 2023 فى مقدمتها، الإسماعيلى يقسو على سموحة بثلاثية ويحقق ثالث انتصاراته بالدورى.

الإسماعيلى يقسو على سموحة بثلاثية ويحقق ثالث انتصاراته بالدورى

حقق فريق الإسماعيلى فوزا كبيراً على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

اتحاد الكرة يشترط 200 ألف دولار لخوض ودية المكسيك فى يونيو

اشترط اتحاد الكرة الحصول على 200 ألف دولار من الشركة صاحبة عرض إقامة مباراة ودية بين منتخبى مصر والمكسيك فى يونيو المقبل من أجل الموافقة على إقامة المباراة.

اتحاد الكرة يعلن شروط التقدم للحصول على الرخص التدريبية

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم شروط الحصول على دبلومة التدريب الرياضى وإدارة كرة القدم والرخصة التدريبية pro و A وB و C وD.

لجنة الحكام باتحاد الكرة تحدث قاعدة بيانات الحكام

قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، بتحديث قاعدة بيانات الحكام، لجميع الدرجات والمناطق، واستقبلت اللجنة أكثر من 2000 طلب تسجيل من الحكام، بمختلف المناطق في مصر، عقب فتح باب التسجيل لتحديث البيانات .

الزمالك يعلن قائمة مباراة المريخ السوداني فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن القائمة التي ستخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حسام البدرى: الرجاء فاوضنى.. مواجهة الهلال السودانى صعبة.. وموسيمانى أفضل من كولر

صرح حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى، أنه كان هناك تفاوض مع مسئولى نادى الرجاء المغربى لتدريب الفريق الفترة الماضية.

محمود متولي خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلي والهلال بدوري الأبطال