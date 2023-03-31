شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي يشارك فى المران استعدادا للهلال وكولر يحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الخططية.

وانتظم رباعي الفريق محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم، في المران الجماعي اليوم، بعدما اكتفوا أمس بجلسات استشفائية في الجيم والمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم من الجهاز الفني، بعد عودتهم إلى القاهرة وانتهاء الأجندة الدولية.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

من ناحية أخرى، أرسل مسئولو الأهلى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لتخصيص 2500 تذكرة لجمهور الهلال السودانى فى المباراة المرتقبة السبت المقبل بدورى الأبطال.

وتقرر تخصيص مدرجات "أولى يمين" لجماهير الهلال ليحصل بذلك الفريق السودانى على 5% من الحضور الجماهيرى فى اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث سبق وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع للمباراة التى ستكون حاسمة في تأهل بطل مصر أو بطل السوداني لنصف نهائي دوري الأبطال رفقة صن داونز الجنوب أفريقي الذي حسم تأهله من الجولة الماضية.